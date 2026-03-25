Yatırımcıya fırsat doğdu

Ömer KADİROĞLU

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’taki kuyumcuları da hareketlendirdi. Yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşurken, özellikle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki gerileme dikkat çekti. Kuyumcu Ali İhsan Çevik, altındaki düşüşün başlıca nedeninin merkez bankalarının altın satışı olduğunu belirtti. Çevik, “Özellikle İngiltere Merkez Bankası’nın büyük miktarda altın satışıyla birlikte ciddi bir düşüş yaşanıyor. Savaş ortamı devam ettiği sürece altın fiyatlarının düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak altın uzun vadede kazandıran bir yatırım aracıdır” dedi.

Güvenli liman

Çevik, mevcut düşüş altın yatırımcıları için bulunmaz bir fırsat olarak nitelendirdi. “Şu an alış arası bir dönem yaşanıyor. Körfez’deki krizler ve Hürmüz Boğazı’ndaki sorunlar çözülür ve savaş durursa, altın tekrar yükselişini sürdürecektir. Bu düşüşü fırsat bilenler tarafından altına ciddi talep var” ifadelerini kullandı. Çevik, “Altın güvenli limandır, uzun vadede kaybettirmez ve sürekli kazandırır. Fırsatı bulmuşken vatandaşların altın almasını tavsiye ederim. Son dönemde insanlar hem altın almaya hem de bozdurmaya geliyor; bu tamamen ihtiyaca göre değişiyor” dedi.

Güncel altın fiyatları

Çevik, Kıbrıs’ta altın fiyatlarını şöyle açıkladı:

Çeyrek altın: 11 bin 500 TL

Yarım altın: 23 bin TL

Tam altın: 46 bin TL