Yanarak ölecekti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boltaşlı köyünde, geçtiğimiz Çarşamba günü Nihat İlkhan’ın evinde çıkan yangınının kundaklama olduğu ortaya çıktı.

İskele polisi, yaptığı soruşturma sonucu Hamit Talay’ı tutukladı. Polisin açıklamasına göre; Hamit Talay kendisi ve kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı ve aynı zamanda kendisini kız arkadaşına kötülediği gerekçesiyle İlkhan’ın evini kundakladı.

Nihat İlkhan’ın evine giderek, yatak odasına yönelen Talay, uyumakta olan adamın yatağının üzerine ve oda içerisine yanıcı madde dökerek, ateşe verdi.

Komşusu hortumla su tutarak söndürdü

Alevler içerisinde uyanan Nihat İlkhan, can havliyle kendini dışarı attı ve komşusundan yardım istedi. Komşusu Metin Aslan, hortumla İlkhan’ın vücuduna su tutarak alevleri söndürdü. Nihat İlkhan olay yerine gelen ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Nihat İlkhan’ın durumunun oldukça ağır olduğu bildirildi. Zanlı Hamit Talay, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Yanıcı madde döktü ateşe verdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini İbrahim Kont, zanlının, 4 Eylül 03.04 ile 03.25 saatleri arasında, kendisi ve kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle, Nihat İlkhan’ın Boltaşlı köyünde, kiracı olarak kaldığı 3 odalı kerpiç eve giderek, kundakladığını söyledi. Polis, zanlının yatak odası içerisine girdiğini ve uyumakta olan Nihat İlkhan’ın yatağı ile oda içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini açıkladı.

İlkhan’ın yanmaya başlamasının ardından uyanarak dışarı çıktığını ve komşusu Metin Aslan tarafından vücuduna su tutularak alevlerin söndürüldüğünü anlatan polis, İlkhan’ın olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı. Zanlının, 6 Eylül’de, kız arkadaşı A.O. isimli kadına, cep telefonunun messenger uygulaması üzerinden suçu işlediğine dair yazılı ve sesli mesajlar attığını aktaran polis, Nihat İlkhan’un oldukça ciddi yanıklarının olduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, incelenen kamera kayıtlarının olduğunu ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.