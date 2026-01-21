Yılların ihmali giderildi

Girne Turizm Limanı’nda yıllardır devam eden güvenlik açığı, Türkiye tarafından hibe edilen Mobil X-Ray Tarama Sistemi kurulmasıyla son buldu.

Sistemin kurulumundan önce teslim töreni yapıldı. Limanda düzenlenen törene Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bürokratlar katıldı.

Bakan Bolat, törendeki konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Gazimağusa ve Girne limanlarında yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajının yapıldığını kaydeden Bolat, “Bunun yanında, iki ülke arasında yaptığımız ortak komite çalışmalarıyla gümrüklerdeki otomasyon çalışmaları, veri akışı, veri kontrolleri, teknik iş birliği ve eğitim çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte. Sonraki süreçte termal kameralarla kontrol çalışması ve eğitilmiş özel köpeklerle de yasa dışı ticaretle ve uyuşturucuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Durmak yok, yola devam diyoruz.” diye konuştu.

Bolat, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında birçok alanda iş birliklerinin devam ettiğini de belirterek, bu iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mobil X-Ray tarama cihazının etkin, hızlı ve kontrollü bir gümrük rejimi için verimli olacağına inanç belirten Bolat, bunun hayırlı olmasını diledi.

Hız ve güvenlik sağlanacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Mobil X-Ray Tarama Sistemi’nin ülkenin güvenliğini ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin çalışmalarının verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacağını kaydetti.

Berova, “Günümüz dünyasında hız ve güvenlik artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel unsur haline gelmiştir. Özellikle ticaretin ve sınır güvenliğinin hayati önem taşıdığı bu noktada, teknolojinin en son imkanlarını kullanmak bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.” dedi.

Bugün hizmete alınan sistemin saatler süren detaylı aramaları dakikalara indirerek yasal ticaretin de akışını hızlandıracağını anlatan Berova, ayrıca gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde insan gözünün kaçırabileceği her türlü yasa dışı materyali ve kaçakçılık girişimini en yüksek hassasiyetle tespit edebileceğini vurguladı.

Berova, Mobil X-Ray Tarama Sistemi’nin hayata geçmesinde emeği ve desteği olanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve sistemin uygulaması gösterildi.

Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

Bu arada Bakan Bolat, Kalkanlı’da yer alan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatör Erol Öz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri ile Cypruvex Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, Heyet’e incelemeler sırasında, TC ile KKTC arasında narenciye sektöründe “İleri Meyve İşleme ve Donmuş Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde imzalanan mutabakat zaptı kapsamında inşa edilme kararı alınan ileri narenciye işleme tesisleri ve 40 bin ton kapasiteli donmuş/soğuk hava depolama tesislerinin ilk etabı hakkında bilgi verdi.

Bakan Bolat, Güzelyurt Cypfruvex İşletmeleri’nde önemli bir paketleme ve ayrıştırma tesisi olduğunu ancak yıllık üretimi yaklaşık 90 bin ton olan narenciye ürünlerinin değerlendirilebilmesi ve dünya pazarlarıyla buluşabilmesi için soğuk hava deposu ve donmuş soğuk hava tesisi yatırımına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bolat, soğuk hava deposunun öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmesinin aciliyeti bulunduğunu, bu nedenle kısa bir süre önce yatırımın başladığını ve on aylık süreçte yaklaşık 10 buçuk milyon dolarlık yatırımla tamamlanmış olacağına dikkat çekti.

Tesiste, konsantre ürünler için donmuş odaların yer alacağını vurgulayan Bolat, KKTC çiftçisinin alın terinin emeği olan narenciye ürünlerinin hem israf olmayacağını hem de katma değerli olarak ihracatının yapılmasının mümkün olacağını kaydetti.

Tesisin, önümüzdeki yılın ilk narenciye hasadında tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını vurgulayan Bolat, kendilerinin ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak gümrük işbirliği çerçevesinde gerekli teknik çalışmaları yürüttüklerini de aktardı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026, 09:52