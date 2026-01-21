5 ay süre geçti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), dün Güneşköy Trafo Merkezi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Sendika yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, merkezdeki binanın durumunu gösteren bazı fotoğraflar taşındı, kabak doğrandı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaklaşık 5 ay önce bir yangın çıktığını ve ülke genelinde elektrik kesinti yaşandığını anımsattı.

Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi’nin son durumuna ilişkin bazı fotoğraflar paylaşarak merkezin pencerelerinin dahi sera naylonuyla kapatıldığını söyledi.

Güneşköy Trafo Merkezi’nin Kuzey ve Güney’deki elektrik şebekelerinin iki noktada enterkonnekte olduğunu da dile getiren Tuğcu, merkezdeki "eksikliklere" dikkat çekti.

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, basın açıklamasını okuyarak, 2025 Ağustos ayından bugüne kadar Güneşköy Trafo Merkezi binasında herhangi bir kapsamlı tamirat yapılmadığını söyledi. Trafo merkezindeki kesicilerin arızalı olduğunu ve sağlıklı çalışmadığını, ciddi mekanik sorunlar bulunduğunu savunan Peksever, röle ekranlarının çalışmadığını, frekans rölelerinin ayarlı olmadığını ileri sürdü.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi de, hükümetin pembe tablo çizdiğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

