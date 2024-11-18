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Yaralanan olmadı

Virajı alamayan alkolü sürücü kazaya neden oldu

Yaralanan olmadı
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Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda alkollü sürücü virajı alamadı ve karşı yoldaki başka bir araca çarptı. Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda alkollü sürücü virajı alamadı, yolun sağına geçip karşıdan gelen araca çarptı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün, saat 10.30 sıralarında,  Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunun birinci kilometresi içerisinde meydana geldi.
Hilal Yıldız (K-24), 81 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UY 504 plakalı salon araç ile Yenierenköy’den Dipkarpaz’a doğru seyrettiği esnada viraj üzerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Halil Menteşoğulları (E-28) yönetimindeki NV 604 plakalı aracının sağ yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanarak kaza yapan Hilal Yıldız tutuklandı.
 

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