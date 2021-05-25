Yaraları iyileşmedi

Suna ERDEN

Dikmen’e bağlı Boğazköy’de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda eşiyle tartıştıktan sonra evi ateşe veren Fidan Dağ dün mahkemeye çıkarıldı. Olayda yaralanan ve kolunda sargı beziyle mahkemeye çıkarılan Dağ’ın ailevi nedenlerden dolayı eşiyle kavga ettikten sonra evi kundakladığı açıklandı.

Duruşmada olayı aktaran polis memuru, 22 Mayıs 2021 tarihinde Dikmen’e bağlı Boğazköy’de bulunan Oray Sitesinde Dağ çiftine ait evde yangın çıktığını söyledi. Polis, yangında yaralanan Hüseyin Dağ ile eşi Fidan Dağ’ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını anımsattı.

Polis, Dağ çiftinin tedavisinin tamamlandığını, yapılan soruşturma sonucu olayın kundaklama olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Fidan Dağ’ın olay günü eşiyle ailevi nedenlerden dolayı tartıştığının, daha sonra yatak odasına sakladığı benzini dökerek evi ateşe verdiğini kaydetti.



Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Oray Sitesinde Dağ çiftine ait evde saat 13.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürülmüştü. Evin sahibi Hüseyin ve eşi Fidan Dağ’ın çıkan yangın sonucu vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Fidan Dağ, olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken Hüseyin Dağ yanan evini vücudundaki yanıklarla gözyaşları içinde izlemişti.

Bölgeye gelen ikinci ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Dağ ile eşi tedaviye alınmıştı.