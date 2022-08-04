Yargı acımadı

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de meydana gelen ve ortaya çıktığı 2018 yılında ülke genelinde infial uyandıran tecavüz olayının sanığı sapık baba hakkındaki 30 yıl hapis cezası onandı. Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmekten suçlu bulunan H.D’nin, mahkûmiyetin cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi. Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında sonradan KKTC vatandaşı olan zanlı H.D’nin özkızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz etmişti. Kız çocuğu telefonuna taciz anlarında kaydettiği ses kayıtları da emare alınmıştı.

İnfial yaratan olay nasıl olmuştu?

Soruşturmayı yapan polisin 2018 yılında mahkemede verdiği şahadete göre, zanlı Şubat 2016- Ekim 2018 yılları arasında o zaman 17 yaşında olan öz kızına Alayköy’deki boş arazi ve evlerinin yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz edip, vahim zarara uğrattı. Olay 16 Ekim 2018 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildi ve soruşturma başlatıldı.

Kız çocuğu devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildi. Poliste gönüllü ifade veren sözde baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 11:07