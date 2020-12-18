Yargı süreci  ilerlemedi

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu, kurumda yolsuzluk yapıldığına dair iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Avcıoğlu, Yönetim Kurulu’nda görevli olduğu dönemde yolsuzlukla ilgili birçok rapor olduğunu, polis ve savcılığa başvurduklarını ancak yargı sürecinde ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Avcıoğlu, elde edilen raporlar ışığında ilgili mercilere başvuru yaptıklarını ifade etti.

Avcıoğlu, şunları söyledi: “Yönetim Kurulu’nda görevli olduğu dönemde bir tane Maliye Teftiş Kurulu’nun bir tane Başbakanlık denetleme, 3-4 tane de Sayıştay raporu vardı. Şikâyetler polis ve Savcılık kanalına aktarılmıştı. Ancak yargı kısmına bu konular havale edilemedi. Sonuç olarak yönetim olarak biz şikâyetçi olduk. Bana sorarsanız yargı sürecinin aksaması ya da yavaş işlemesinden kaynaklandı. Dosyalarda çok yüksek rakamlar vardı. Ayrıca Kudret Özersay, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde bu raporlarla ilgili şikayetçi oldu. Ancak bu konuda hiçbir ilerleme sağlanmadı.”

AKSA giderde güneye muhtaç oluruz

Ülkedeki enerji üretimine de değinen Avcıoğlu, şunları söyledi: “2024 yılında Mart ayında AKSA’nın sözleşmesi bitecek. AKSA elektriğin yüzde 45’şini karşılıyor. Şu anda AKSA’ya muhtaç durumdayız. Ayrıca 2024’te AKSA ile sözleşme ile ilgili müzakere yapılması gerekiyor. Ancak yeterli kapasiteniz varsa rest çekebiliriz. Aksi takdirde AKSA’nın şartlarını kabul etmek zorundayız. Eğer AKSA sözleşmeyi uzatmak istemezse güneyden elektrik almak zorunda kalacağız.

Göreve geldiğimizde alternatif enerji kaynakları için araştırma yapmıştık. Mimar-Mühendis Odası ile bir protokol yapmıştık. Bu kapsamda ODTÜ ile de çalışma içine girdik.”

Avcıoğlu, yapılan araştırmalar sonucu boru ile gaz getirilmesi projesi için bir milyar euro kaynağa ihtiyaç olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi. Avcıoğlu, sıvılaştırılmış doğal gaz getirilmesi halinde ise 300 milyon dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Avcıoğlu deniz altından Türkiye’den bir elektrik gelmesi halinde de 450-500 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek, gerekli çalışmalar sonucunda bu yola da başvurulabileceğini söyledi.