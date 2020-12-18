3 sürücü tutuklandı 

İskele’de polis tarafından kontrol için 425 araç durduruldu

3 sürücü tutuklandı 

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri önceki akşam bölgede asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.
Kumarhaneler, bet ofisleri, kahvehaneler, restoranlar ve barlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Bölgede 425 araç kontrol edilirken, 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç sürücüsü çeşitli suçlardan tutuklandı, 2 araç ise trafikten men edildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koopspor kupayla başladı
Koopspor kupayla başladı
  1. SPOR

banner456

banner459

banner468

banner460