3 sürücü tutuklandı 

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri önceki akşam bölgede asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Kumarhaneler, bet ofisleri, kahvehaneler, restoranlar ve barlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgede 425 araç kontrol edilirken, 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç sürücüsü çeşitli suçlardan tutuklandı, 2 araç ise trafikten men edildi.