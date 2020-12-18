Paranın çoğunu harcadı

Lefkoşa’da park halindeki araçtan içerisinde bin 200 TL nakit para ile kimlik kartı bulunan cüzdanı çalan Victor Sopuluchukwu Okoye, kamera görüntüleri sayesinde tespit edildi.

Olaydan 4 gün sonra yakalanan zanlının evinde yapılan aramada çalınan paranın 470 TL’lik kısmı bulundu.

Gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Victor Sopuluchukwu Okoye’nin 13 Aralık 2020 tarihinde,11.00-14.30 saatleri arasında M.H.’ye ait FJ 127 plakalı aracın sol ön koltuğu üzerinde bulunan cüzdanı çaldığını söyledi.

Polis, içerisinde bin 200 TL nakit para, sürüş ehliyeti, kimlik kartı bulunan cüzdanı çalan zanlının kamera görüntüleri sayesinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada çalınan paranın 470 TL’si ile sürüş ehliyeti ve kimlik kartının bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan zanlının işlediği suçla ilgili gönüllü ifade verdiğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.