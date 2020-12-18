2 bin lira ödeyip serbest kaldı

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda eski eşinin evine gizlice girip, 570 lira değerinde altın kolye ile küpesini çalan Hüseyin Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının altın kolye ile küpeyi bir kuyumcuya rehin olarak bıraktığına dair tespit yapıldığı açıklandı. Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 2020 yılı Ekim-Aralık ayları arasında eski eşinin evine kilitsiz olan balkon kapısından giriş yaptığını, telefon kutusu içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 570 TL olan bir adet 14 ayar altın kolye ve bir adet 14 ayar küpeyi çaldığını söyledi. Polis, zanlının altınları Girne’de faaliyet gösteren Ayanlar Kuyumculuk isimli iş yerine rehin olarak verdiğini aktardı.

Zanlının tespit edilerek gözaltına alındığını ve soruşturma amaçlı 3 gündür hücrede tutulduğunu kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada altınların 570 TL karşılığında rehin bırakıldığı yerde bulunup, emare alındığını belirtti.

Suçlamaları kabul etmiyor

Polis, zanlıya önceki gün dava tebliğ edildiğini ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın süreceğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ve ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.