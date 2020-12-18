15 ay yatacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fıstık Computer isimli iş yerine ait cam kapıyı balyozla kırıp içerisinden 1 adet iPhone, 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 tablet çaldığı gerekçesiyle yargılanan Tshamant Matsilele Hlungwanie hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘dükkân açma’ ve ‘sirkat’ suçlarından yargılanan sanık 15 ay hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkında verilen kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin, cam kapısını balyozla kırarak, içeri girdiği belirtildi. Sanığın standın içerisinde muhafaza edilen 1 adet iPhone, 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 tablet çaldığı kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından soruşturma başlatıldığı, sanığın 5 Ekim 2020 tarihinde yakalandığı ve soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Toplum huzurunu bozan bir suç

Sanık hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Katip, Hlungwanie’nin işlemiş olduğu suçun ciddi ve toplumda huzur bozan suçlardan olduğunu belirtti.

Katip, bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade ederek, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm unsurları değerlendirdikten sonra 15 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.