Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, yeni dönemde emeklilik haklarını düzenleyen yasayı, Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulacak fonla aynı anda hayata geçireceklerini söyledi.

Üstel, Gönyeli’de halka seslenirken “Kısa vadede 5 bin 200, toplamda ise 25 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu mağduriyeti yine biz gidereceğiz” dedi.

Üstel, herkes için emeklilik yaşını 55’e indirmenin sosyal sigorta sisteminin mali dengesini bozacağını söyledi. 2008 öncesinde çalışmaya başlayanların bir bölümünün yaşadığı hak kaybını ayrı değerlendirdiklerini belirten Üstel, uzmanların düzenleme için gereken ek kaynaklara ilişkin çalışmayı tamamladığını açıkladı.

Düzenlemenin mali yükünü mevcut Sosyal Sigortalar Fonuna bırakmanın diğer sigortalıları ve emeklileri de etkileyeceğini belirten Üstel, “Bu nedenle Çalışma Bakanlığımız bünyesinde ayrı bir fon kuracağız” diye konuştu.

Üstel’in açıkladığı plan, emekli aylığının hesabını da kapsıyor. Mevcut formülde daha uzun süre ödenen primlerin aylığa yeterince yansımadığını söyleyen Üstel, “Aylık hesaplama formülünü yeniden düzenleyerek sigortalılarımızın ilave primlerinin karşılığını emekli aylıklarında almalarını sağlayacağız” dedi.

Çalışmaya devam edeceğiz

Üstel, Lapta–Alsancak–Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Tanıtım Şöleni’nde ise UBP’nin önümüzdeki beş yıllık vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye, halkın beklentilerini karşılamaya ve icraatları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Üstel, “UBP önümüzdeki dönemde de hizmet odaklı siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir” şeklinde konuştu.

“LAÇ için değişim vaktidir”

UBP LAÇ Belediyesi Başkan adayı İbrahim Erbildim ile ilgili de konuşan Üstel, “LAÇ için değişim vaktidir. LAÇ Belediyesi İbrahim Erbildim ile gelişerek halka hizmet verecektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2026, 10:12