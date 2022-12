Yasal statüsü yok

Lefkoşa’da 2 marketten 3 ayrı seferde 15 bin 180 lira değerinde alkollü içki çalan Edward C. Weah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak uzun süredir kaydını yenilemediği öğrenilen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, olgular bir kez daha aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Edward C. Weah ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsın, 28 Kasım 2022 tarihinde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lucky Brothers isimli süpermarketten 11 bin 160TL değerinde 4 adet Henessy Vsop marka ve 2 adet de Henessy XO marka alkollü içecek çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Edward C. Weah’ın 1 Aralık 2022 tarihinde de aynı süpermarkete girerek, 3 bin 750 TL değerinde Hennsy XO marka alkollü içki çaldığını açıkladı.

Edward C. Weah’ın 9 Aralık’ta da Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Günmar isimli marketten 970 TL değerinde bir adet Hennessy Vsop marka alkollü içkiyi çaldığını belirten polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 14 Aralık’ta Lefkoşa’da gözaltına alındığını belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında arama yapıldığını ancak çalınan içkilerin bulunamadığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten polis, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, öğrenci kaydını yenilemeyen ve yasal statüsü kalmayan zanlının tutuklu yargılanmasına ve bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.