Kaçakçılara aman yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri son günlerde artan gerek eşya gerekse insan kaçakçılığına karşı gece yarısı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyon kapsamında gemiyle Gazimağusa Limanı’nda gemilere yüklenen TIR’ları didik didik aradı. TIR’ların yanı sıra gemilerde de arama gerçekleştirildi.

Yolcu kısmı ile Liman Başkanlığı kısmında bulunan tüm gemileri saat 21.00 sıralarında kontrol etmeye başlayan ekipler, aramalarını sabahın ilk saatlerine kadar sürdürdü.

Takdir topladı

Özellikle yük gemilerine giren TIR’larda kapsamlı bir arama gerçekleştiren ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Limanda gerçekleştirilen denetim vatandaşların da takdirini topladı. Vatandaşlar, son zamanlarda artan kaçakçılık suçlarına karşı denetimlerin sık aralıklarla sürmesini istedi.