Kahramanlara saygı duruşu

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla dün ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

Lefkoşa’daki Şehitler Abidesi önünde düzenlenen anma töreni saat 09.30’da başladı.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Öğrenciler oratoryo sundu

21-25 Aralık 1963’te şehit düşenler Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, sırasıyla Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Anma töreninde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri “Dünden Bugüne Kıbrıs’ım” oratoryosu sundu.



Mağusa’da törene olumsuz hava engeli

Milli mücadele şehitleri, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Gazimağusa’da da törenle anıldı.

Gazimağusa Suriçi Şehitliği’nde yer alan törende, protokol sırasına göre çelenkler konuldu.

Olumsuz hava koşulu nedeniyle törende konuşma ve şiirlere yer verilmedi

İskele’de dua okundu

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele'de de tören düzenlendi.

İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı tören dua okunmasıyla son buldu.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Deniz Albay İsmail Orçanlı, KTBK adına Hava Savunma Komando Binbaşı Faik Gündeğer, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrenciler katıldı. Tören Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu.

Şehitler Güzelyurt’ta da anıldı

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde şehitler için tören düzenlendi.

Açıklamaya göre saat 11.30’da başlayan törende protokol sırasına göre anıta çelenklerin konuldu, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı törende, Kaymakamlık adına Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Düriye Taş ve 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Bahadır Murat günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Kurtuluş Lisesi öğrencisi Eylül Darbaz da “21 Aralık” adlı şiiri okudu.