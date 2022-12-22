Şehitler Haftası münasebetiyle düzenlenen törende konuşan dernek başkanı Gürsel Benan, devletin şehit kabirlerinin parasını ödeyemeyecek duruma getirildiğini, Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanan ödeneğin kesildiğini belirterek “KKTC’yi fakir düşüren zihniyetlerden utanıyorum” dedi.

Protokolün huzurunda ve BRT’nin canlı yayın yaptığı sırada konuşan Benan “vatan, millet, bayrak edebiyatınız artık prim yapmıyor” diyerek yetkililere çok sert çıkış yaptı. Sorunların çözümü için bakanlıkları gezdiklerini ama sonuç alamadıklarını söyleyen Benan, Büyükelçiliğe başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Benan şunları söyledi:

“Bulundukları makamları da kullanarak sürekli iki günde bir şehitlerimizin üstünden nutuk patlatanlar. Hepsi altı boş sözler bunların. Eminiz ki birçoğu söylediklerine kendileri bile inanmıyorlar. İşte dostlar alış verişte görsün hesabı. Bir de birilerine yaranma derdine düşmüşler… Aslında kimse alkışlamıyor onları, sırtlarını filan da sıvazlamıyorlar! Bu onlar için sanal bir mutluluktan ve koltuk sevdasından başka bir şey değildir. Sözde vatana millete hizmet ettiklerini böyle göstermeye çalışıyorlar. Tamamen kandırmaca bunlar. Aslında bizi değil kendilerini kandırıyorlar, ama farkında bile değiller. Buradan devletin tüm organlarına haykırıyorum; geçmişte hiç yaşanmayan olumsuz olaylar maalesef yaşanmaya başladı. Dillerinden düşürmedikleri şehitlerimiz, bir kenara itilmiş durumda.

Beş şehidimizin kemiklerinin akıbeti bilinmiyor

Yapılan kaza çalışmaları sonucu Güney Kıbrıs’ın topraklarında bulunan ve 9 ay önce Ortaköy’deki şehitliğe defnedilen 5 şehidin kabirleri yapılmadı. Kabirler, devlette para yok diye yaptırılmıyor. Ortaköy şehitliğinde açılması gereken ve iki mezarda ismi yazılı olan şehidimizin kabri halen daha açılmıyor. Tekke Bahçesi Şehitliğinde toplu mezardan çıkan şehitlerimizin DNA’ları üzerinden üç yıl geçmesine rağmen halen ses seda çıkmıyor, beş şehidimizin kemiklerinin akıbeti bilinmiyor.

Tatar ‘ödemem’ dedi

Yıllardır Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden ödenen bu şehit kabirlerinin ücretleri ne yazık ki şimdiki Cumhurbaşkanı tarafından ödenmeyeceği bizzat kendisi tarafından bizlere söylenmiştir. Vatan, millet ve şehit sözlerini dilinden düşürmeyen Cumhurbaşkanı’ndan bunu duyunca hayretler içinde kaldık. Bunu şehitlerimize ne Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ne Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ne de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Bu tür ödenekler geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından makbuz karşılığı olarak ödenirken Sn. Tatar şimdi onu da kestirmiş, ödemeleri durdurmuş. Şehitlerimizin kabirlerini ne Sn. Tatar ne de Sn. Üstel yaptırmıyor. Yazık çok yazık. Sayın Tatar, Sn. Üstel bu işler lafla değil yürekle olur, vicdanla olur. Yahu sizler nasıl milliyetçi ve KKTC’ni savunan kişilersiniz sizleri anlamak mümkün değildir gerçekten. Özellikle KKTC’nin tanınması vatan, bayrak şehit vurgusunu yapanlar ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması için, “KKTC için, şehitlerimiz için ne yaptım sorusunu yüksek sesle sorsunlar. Yani yüz kilometrelik laf, bir santimetre işten daha değerli değildir.

Bakanlık bakanlık gezdiklerini, kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini de belirten Benan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine başvurduklarını ve sorumluluğu olmayan büyükelçinin gereken duyarlılığı gösterdiğini söyledi.

Benan şöyle devam etti:

“Bütçeniz yoksa her şeye yarattığınız gibi bir bütçe yaratınız. Her sene bütçeye belli bir miktar para koyunuz. Kayıp şehitlerimizden bulunan olursa onların kabirlerini yaptırmak için bu bütçeyi kullanınız. Bulunmazsa da paranız yine size kalır. İstediğiniz gibi kullanırsınız. Ya da ne yapın biliyor musunuz şu milliyetçi söylemlerinizden artık vazgeçin ve şehitlerimizi ağızlarınıza almayın.

Şehitlerimiz için nutuklar sallamayın. Özellikle milli günlerde ve şehitleri anma törenlerinde şehit ismini onlara ne kadar değer verdiğinizi artık söylemeyin, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın, yani daha fazla yalan söylemeyin, insanların gözlerinin içine baka baka. Şunu da hatırlatmakta fayda var bizler dernek olarak bu işleri tamamen bizim görevimiz olmadığı halde gönüllü olarak yapıyoruz, vicdanımız olduğu için yapıyoruz. Sizlerin yapması gerekenleri dernek olarak bizler yapıyoruz ama sizler bize destek olacağınız yerde köstek oluyorsunuz. Size kalan bir tek yapılan şehit kabirlerinin ücretini ödemek bunu bile yaptıramayacak kadar, ödeyemeyecek kadar fakir bir cumhuriyet yarattınız.”

Tarih sizleri asla affetmeyecektir

“Bir şehidin kabrini yapmak için şehit kanlarıyla sulanmış KKTC’nin hiçbir kurumunda olanak yok, para yok, bu işlerle uğraşacak yetkili nitelikli kişi yok. Şehitler üzerinden siyaset yapanlar, şehidin mezarının kabrini yapmaya gelince ortadan kayboluyorlar bu ülkede. Bizlerde bu şehit kabirlerinin yapılması için TC Büyükelçiliğine başvurduk hiçbir sorumluluğu olmayan Büyükelçi KKTC devletinin göstermediği duyarlılığı ve vicdanı gösterdi. Şehitlere saygısı törenlerle ve nutuklarla sınırlı olanlara karşı içinizden ne gelirse söyleyin, çünkü ne söylersek hepsini hak ediyorlar.

Yarattığınız cumhuriyetinizle övünmeye devam ediniz.

Kendi vatanımızda bizleri vatansızlığa mahkum edilmek istenen, dünyadaki ender halklardan biri durumuna getirdiniz.

Bu milli utançlarımızın mimarı sizlersiniz.

Tarih sizleri asla affetmeyecektir.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022, 11:17