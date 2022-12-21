Huzur kaçırdı

Lefkoşa’da gece yarısı iki ayrı eve pencereden giren ancak ev sakinleri tarafından fark edilince kaçan Burak Duran hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde geceleyin ev açma ve mülke tecavüz suçlarından yargılanan sanık bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 21 Eylül 2022 tarihinde saat 00.30 sıralarında Yenikent’te bulunan 2 ayrı eve pencereden girdiği belirtildi. Pencere çamlarını itip açtıktan sonra evlere giren sanığın fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yapıp kaçtığı aktarıldı. Sanığın Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığı, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği anımsatıldı.

Kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, hiç kimsenin başkasının evine girerek, mülkiyet haklarını çiğnemeye hakkı olmadığını belirtti. Aksun, sanığın işlediği “Geceleyin ev açma”, “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Başkan Aksun, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.