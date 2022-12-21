banner564
banner556

İki çocuğu var

banner587

İhtiyat Sandığı çalışanı Sinem Beyit Çuvallı 47 yaşında hayatını kaybetti

banner589
İki çocuğu var

İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarından Sinem Beyit Çuvallı (47), dün sabah hayata veda etti.  Evli ve 2 çocuk annesi Çuvallı’nın erken vedası ailesini, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını üzdü. 
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Sinem Beyit Çuvallı bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak. 
 

banner571

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 10:50
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 6 saat Önce

Allah rahmet eylesin,nur içinde yatsın.Sevenlerine ailesine sabırlar versin..

Nilgün Altıngüneş
Nilgün Altıngüneş - 4 dakika Önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Allah ailesine ve tüm sevenlerine sabır versin. Başları sağolsun.

SIRADAKİ HABER
Huzur kaçırdı
Huzur kaçırdı
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473