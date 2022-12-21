İki çocuğu var

İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarından Sinem Beyit Çuvallı (47), dün sabah hayata veda etti. Evli ve 2 çocuk annesi Çuvallı’nın erken vedası ailesini, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını üzdü.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Sinem Beyit Çuvallı bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak.
İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarından Sinem Beyit Çuvallı (47), dün sabah hayata veda etti. Evli ve 2 çocuk annesi Çuvallı’nın erken vedası ailesini, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını üzdü.
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YORUMLAR
Nilgün Altıngüneş - 4 dakika Önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Allah ailesine ve tüm sevenlerine sabır versin. Başları sağolsun.
Allah rahmet eylesin,nur içinde yatsın.Sevenlerine ailesine sabırlar versin..