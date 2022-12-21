İki çocuğu var

İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarından Sinem Beyit Çuvallı (47), dün sabah hayata veda etti. Evli ve 2 çocuk annesi Çuvallı’nın erken vedası ailesini, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını üzdü.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Sinem Beyit Çuvallı bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak.



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 10:50