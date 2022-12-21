Maliyeti 333 bin Euro

Rum Sayştaylığın, geçen Şubat ayında bir fotoğrafla ortaya çıkan papazların RMMO atışına katılmalarına yönelik araştırmasının sonucu Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, Sayıştaylığın ilgili araştırmasında, "mecburi askerlik görevini yapma yükümlülüğünden muaf kişilerin atış yapmasının RMMO'ya operasyonel bir yararı olmadığından, papazların atış talimi yapmasının sadece 333 bin Euro ekonomik maliyete neden olduğu" sonucuna vardığını yazdı.

Gazete, ilgili fotoğrafta, Konstantia Metroplitliğinden olan papazlar Protara beldesindeni “Fanos” bölgesindeki RMMO’ya ait atış alanında RMMO silahlarıyla atış talimi yaptıklarını anımsattı.

Habere göre, Sayıştaylık ayrıca gelecekte başka organize grupların atış talimlerine katılması yönündeki başvuruları için de bu durumun emsal yarattığına vurgu yaptı.