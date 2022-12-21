Bu da O’nun rekoru

Suna ERDEN

Girne ve Lefkoşa’da sahipleri tarafından çalışır vaziyette bırakılan iki aracı çalan 48 yaşındaki Selçuk Uğur Akyıldız, iki ilçede 4 kazaya imza attı. Girne’de çaldığı araçla kaza yapıp, Lefkoşa’ya gelen zanlı bir kaza daha yaptı. Akyıldız, Girne’de çaldığı aracı Lefkoşa’da park halinde bırakıp başka bir şahsa ait aracı aldı ve çaldığı ikinci araçla da kaza yaptı.

Lefkoşa’da gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının vukuatlarını saat saat aktardı. Bu arada Akyıdız’ın alkolsüz olduğu tespit edilirken, kan örneği alınarak uyuşturucu testine gönderildi.

Saat 11.00

Mahkemede aktarılan iddialara göre; Selçuk Uğur Akyıldız saat 11.00 sıralarında Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde çalışır vaziyete bulunan SP 969 plakalı aracı çaldı.

Zanlı olay yerinden ayrılırken, önünde seyreden SJ 923 plakalı aracın arka tarafına çarptı, isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldı.

Saat 11.20

Arabayı çalan zanlı, 20 dakikada Lefkoşa’ya ulaştı ve burada da kaza yaptı. Çaldığı SP 969 plakalı araçla saat 11.20 sıralarında Ortaköy'de seyreden zanlı, MK 659 plakalı aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı.

Zanlı SP 969 plakalı aracı olay mahallinde bırakıp yaya olarak yürüyüp olay kayıplara karıştı.

Saat 11.30

Zanlı saat 11.30 sıralarında bu kez de Metropol isimli iş yeri önündeki çalışır vaziyette bulunan SA 983 plakalı aracı çaldı. Çalışır vaziyetteki aracı alıp olay yerinden ayrılan zanlı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne doğru sürdü.

Saat 11.40

Zanlı saat 11.40 sıralarında ise Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi civarında Serdinç Maypa’nın yönetimindeki GT 569 plakalı salon aracın sağ yan kısmında aracının sol ön kısmı ile çarpıp olay yerinde isim ve adresini vermeden ayrıldı.

Uyuşturucu testi yapılacak

İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıyı tespit edilerek gözaltına aldı. Zanlı hakkında ‘mal sahibinden izinsiz araç kullanma, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, trafik levha ve işaretlerine riayet etmeme ve dikkatsiz sürüş’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi için zanlıdan kan örneği alındı.

Maddi hasar verdi

Yapılan araştırmalar sonucu zanlının Metropol ’ün önünden çaldığı araçta 20 bin liralık maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Girne’de çaldığı araçta oluşan maddi hasarın ise araştırıldığı belirtildi. Polisin soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyeceği açıklandı.