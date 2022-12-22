10 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen oeprasyonda,

80 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Yazıcı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme zanlıyı 10 bin lira nakit teminat yatırması şartı ile yargılanıncaya kadar serbest bıraktı.

Duruşmada meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 17 Aralık 2022 tarihinde, İskele’de sakin zanlının evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi.

Polis memuru Fatma Güder, zanlının polisi görünce bahçe kısmından eve doğru koştuğu sırada alıkonulduğunu ve koştuğu güzergahta yapılan aramada, ayrı ayrı poşetler içerisinde 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı. Zanlının 17 Aralık tarihinden beri tutuklu olduğunu ifade eden polis, gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 10 bin nakdi teminat ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.