Yatırım kapasitesi arttı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB bütçesinde 2014’te yüzde 88 olan çalışan giderlerinin yüzde 50,6’ya gerilediğini belirtti. Harmancı, böylece belediyenin yatırım kapasitesinin arttığını söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Harmancı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

TDP’li belediye meclis üyeleri ve üye adaylarının da katıldığı ziyaretlerde ekonomik koşullar, esnafın ve ticaret çevrelerinin karşılaştığı sorunlar ve kurumlar arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Ticaret Odası ziyaretinde konuşan Harmancı, LTB ile Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türk toplumunun menfaatleri için Avrupa Birliği nezdinde yürütülen çalışmalarda rol oynayan iki önemli aktör olduğunu söyledi.

Harmancı, odanın kamu reformu ve mali disipline ilişkin çalışmalarını takip ettiğini belirterek, LTB’nin 2014’ten bu yana mali disiplin, hesap verebilirlik ve sosyal adaleti temel alan bir yönetim uyguladığını kaydetti.

Mehmet Harmancı, LTB’nin 12 yıllık görev süresinde Sayıştay raporlarında olumsuz bulguya veya usulsüzlük kaydına rastlanmadığını söyledi.

“Bürokrasiyi azaltmak için öncelik dijitalleşme”

KTEZO ziyaretinde ise belediye ile esnaf arasındaki iş birliğine değinen Harmancı, işlemlerin kolaylaştırılması için dijital ve kurumsal ortak çalışmaları geliştirmek istediklerini belirtti.

Surlariçi’nde 68 küçük esnafın faaliyet gösterdiğini söyleyen Harmancı, “kirli sanayi” faaliyetlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini ifade etti; esnafın taşınma sürecinde mağdur olmaması için KTEZO ile merkezi hükümet arasında iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Harmancı, Surlariçi’nde boşalacak alanların turizme ve farklı esnaf faaliyetlerine uygun biçimde değerlendirilmesi için ortak çalışma yapılabileceğini, otobüs işletmelerine ilişkin sorunların da esnaf birliğiyle ele alınabileceğini kaydetti.

LTB bütçesinde çalışan giderlerinin payının 2014’te yüzde 88 olduğunu, bu oranın yüzde 50,6’ya gerilediğini belirten Harmancı, böylece belediyenin yatırım kapasitesinin arttığını söyledi.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 milyon TL yatırımla 8 kilometrelik su hattının yenilendiğini kaydeden Harmancı, çalışmayla su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026, 09:56