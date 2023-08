Yatırım şart

Ömer KADİROĞLU

İskele bölgesi Kuzey Kıbrıs’ın ‘parlayan yıldızı’ oldu. Son zamanlarda özellikle Ruslar, İranlılar ve İsrail vatandaşları bu gölgeden konut satın alıyor. Emlak sektörü, artan talep karşısında altın çağını yaşarken, İskele esnafı iki konuda endişesini belirtiyor.

Artan nüfusa yeterli olacak arıtma tesisinin bulunmadığı, yolların yetersizliği, sağlık ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan ek yatırımların yapılmadığı belirtiliyor. Bir de konut alanların, çarşıya pek uğramadıkları ve canlılık getirmedikleri belirtilerek, buna bir çare üretilmesi isteniyor.

Diyalog muhabiri, İskele’de esnafla konuştu, endişelerini ve beklentilerini dinledi.

Ne dediler?..

Hakkı Kocaman

“İskele’de hızlı bir gelişme yaşanıyor ancak bu gelişim çarşıya ne yazık ki yansımıyor. İki yıl önceki işlerimle bugünkü işlerim arasında çok fark vardır. İki yıl önceki işlerimiz çok daha iyiydi ancak bugün işlerime baktığımda her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Dövizdeki çalkalanmalar bizleri olumsuz etkiliyor. İskele bölgesinin en büyük eksikliği bu kadar yatırıma rağmen altyapının olmamasıdır. Bir süre sonra bu sistem çökecek. İskele KKTC’nin en çok parlayan bölgesi oldu.”

Binal Sanlı Sanlıer

“İskele hızla gelişen bir bölge olmasına rağmen bu gelişim İskele çarşısına kesinlikle yansımıyor. İskele’de yaşanan gelişim şehir dışındadır. İskele merkez her geçen gün daha da çöküyor. Dışarıda yaşanan gelişimden kasabından, marketine, kuaföründen eğlence mekânına herkes faydalanıyor ancak oralarda yaşayan insanlar bu çarşıya hiç uğramıyor. İskele merkezin esnafı her geçen gün daha da kötüye gidiyor çünkü çarşı terk edilmiş durumdadır. İşlerimizde iki yıl öncesi ile şimdiki arasında çok fark vardır. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. İskele merkezdeki hareketliliği İskele Belediyesi çalışmalar yaparak sağlamalıdır. Yetkililerden istediğimiz koltukta oturmak yerine esnafın içine inerek sorunları dinleyip, çözüm üretmeleridir. İskele’nin en büyük eksikliği gelişimin dışarıya kaymasıdır.”

Seymen Yılmaz

“15 yıldır İskele bölgesinde esnafım. İskele’de yaşanan hızlı gelişim çarşıya da olumlu yansıyor. Nüfus olduğu sürece veya nüfus arttıkça bölge esnafları da iş yapıyor. İskele bölgesinde yabancıların çarşıda olması nedeniyle yerli halk olumsuz etkileniyor çünkü sürekli fiyatlar artıyor ve yerli halk alışveriş yapamıyor. İskele’deki esnafın işlerinden memnun olduğunu düşünüyorum. İki yıl önceki işlerimize baktığımız zaman şu an daha iyiyiz. İskele’nin en büyük eksikliğinin altyapı ve okullar olduğunu düşünüyorum. Bu noktada yabancılaşan ülkemizde dil okullarının açılması ve ülkeye yerleşik gelen yabancıların Türkçe öğrenerek okullarımıza kayıt yaptırmaları gerekiyor.”

Ayşe Özkara

“40 yıldır İskele çarşısında esnafım. İskele bölgesinde hızlı bir gelişim yaşanıyor ancak bu gelişme İskele çarşısına yansımıyor. Çünkü İskele merkezin dışındaki gelişim içerisinde market, eğlence mekânları ve daha birçok işletme de olduğu için buradaki insanlar İskele Merkez’e çarşıya gelmiyor. İki yıl önceki işlerimiz çok daha iyiydi. İskele bölgesine siyasilerin sahip çıkmasıdır. İskele dışına değil de içe dönük yatırımlar yapılması için çalışmalarını istiyoruz. Polisimizi ve Kaymakamlığı şehir merkezi dışına aldılar ve insanlar buradaki işlerini şehir merkezine girmeden yapıp gidiyor. Daha çok içe yönelik yatırımlar yapılması ve bu yönde çalışılmasını istiyoruz.”

Kerim Kurukafa

“İskele’de 1975 yılından bu yana esnafım. İskele’de şu anda hızlı bir gelişim yaşanıyor ancak bu gelişimin İskele çarşısına yansımadığını söyleyebiliriz. Bundan iki yıl öncesine baktığımızda işlerimiz her geçen gün azalıyor. Özellikle pandemiden bu yana işlerde bir azalma vardır. İskele’de en büyük eksiklik ilçe olmasına rağmen hala köy muamelesi görmesidir.”

Gülizar Altundağ

“İskele’de hızlı bir gelişim var ancak bu gelişim şehir dışında yaşandığı için İskele çarşısına pek bir etkisi olmuyor. İşlerimde bir değişiklik görmüyorum çünkü dükkân kendimin ve personel giderim olmadığından zamlar işlerimi etkilemiyor. İskelenin en büyük eksikliğinin İskele merkezde fazla bir gelişme yaşanmamasıdır. Buraya insanları çekecek etkinlikler yapılmasını belediye başkanımızdan talep ediyoru,z çünkü esnafın durumu burada her geçen gün daha da kötüye gidiyor.”