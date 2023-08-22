Sakıncalı ticaret başlarını yaktı

Kuzey Kıbrıs’tan götürdükleri silahı Güney Kıbrıs’ta bir şahsa satan Adem Ersin Aykıt ile İzzet Ersalan kandırıldı.

Silahı alan şahıs, iki kafadara alışveriş karşılığında sahte bin 300 Euro verdi.

Paranın sahte olduğunu bilmeyen Adem Ersin Aykıt, Girne’de dövizcide bozdurunca tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucu İzzet Ersalan, Gürkan Ercan ile Fikret Can da suçla bağlantılı yakalandı. Aykıt hariç diğer zanlıların işlediği suçun silah taşıma ve tasarruf olduğu belirtildi. Zanlılar dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Adem Ersin Aykıt’ın 1 Ağustos 2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giderek, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam bin 300 Euro sahte parayı, Türk Lirasına çevirdiğini söyledi.

Polis, döviz bürosundan yapılan şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek, 2 Ağustos’ta tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde İzzet Ersalan ile birlikte Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a gittiklerini, yanlarında götürdükleri bir adet silahı güneydeki aranan şahsa sattıklarını ve bin 300 euro aldıklarını söylediğini aktardı.

Polis memuru, ifade üzerine Eraslan’ın da 7 Ağustos tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, iki zanlının cep telefonunda yapılan incelemede Gürkan Ercan ile Fikret Can’a ulaşıldığını açıkladı.

Polis, Ercan’ın 14 Ağustos, Can’ın ise 17 Ağustos’ta tutuklandığını belirtti. Polis, cep telefonlarında yapılan incelemede tüm zanlıların silah satışıyla ilgili mesajlaşmalarının belirlendiğini aktardı.

Zanlı Aykıt’ın Girne’de sahte para meselesinden dolayı teminata bağlandığını kaydeden polis, Aykıt ve diğer 3 zanlının Lefkoşa’da meydana gelen ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 200 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 200 bin TL imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.