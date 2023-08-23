Marka değeri yaratılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin lansmanı önceki akşam Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanmasını amaçlayan proje kapsamında, Kıbrıs ipek böceğinden elde edilen kaliteli ipeklerle, tasarımı yapılıp üretilen ürünlerin iç piyasa, dış piyasa ve turiste yönelik aranır ve ekonomik getirisi yüksek bir ürün olarak marka değeri yaratılması hedefleniyor. Bu çerçevede Akçay’da ipekböceği çiftliği kurulurken ürünler de Kozada markası altında tasarlanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın açılış konuşmalarını yaptığı lansmanda, projenin nasıl hayata geçtiğini anlatan bir video gösterildi. Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından, projeye emek verenlere teşekkür plaketi ve belgesi takdim edildi.

Tasarımcı Münüse Ağagil ürünleri tanıtarak, ürünlerin içeriğinin doğal olduğunu, nakışlar, el işleri, koza ile süslemelerin yapılacağını söyledi.