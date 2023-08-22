Derin soruşturma

Suna ERDEN

Yurt dışında yaşayan kişilerin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 4 milyon TL’ye yakın çekim yapan zanlılardan Lefkoşa’da özel bir bankada Ticari Portföy Yetkilisi olarak çalışan Orsan Ülgener dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi direktörü İsmet Koca’nın tutukluluk hali devam ederken, zanlı Ülgener hakkında ek süre talep edildi.

Ülgener’in zanlı Koca ile yabancı şahısların kredi kartı bilgilerini temin eden ve şu an aranan bir şahıs ile ortak hareket ettiği belirtildi.

Olguları aktaran polis memuru, Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın 23-30 Temmuz tarihleri arasında iş yerine ait pos cihazı ile yabancı uyrukların kredi kartı bilgilerini kullanarak, 4 milyona yakın çekim yaptığını söyledi.

Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucu Orsan Ülgener' in İsmet Koca ve yabancı şahıslara ait kart bilgilerini ve şifrelerini temin eden aranan şahıs ile birlikte hareket ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, İsmet Koca' ya ait cep telefonunda yapılan incelemede, Orsan Ülgener ile halen aranmakta olan şahıs arasındaki whatsapp görüşmelerinin ekran görüntülerini bulduklarını belirtti.

Polis, İsmail Koca tarafından mail order işlemi yapıldıktan sonra, aranmakta olan şahsın, Koca’nın parayı çekmeden önce, bankada çalışan zanlının yanına gitmesini sağladığını açıkladı.

Polis memuru, İsmet Koca’nın da zanlı Ülgener’in yanına gittiğine dair onun çalıştığı bankanın fotoğrafını çekip aranmakta olan şahsa gönderdiğini söyledi.

Polis, ayrıca Orsan Ülgener' in komisyon karşılığı İsmet Koca’dan imzalı boş çek yaprağı tedarik ettiğini ve birbirlerine de kırdırılmak üzere ileri tarihli başkalarına ait birçok çek resmi gönderdiklerini ifade etti.

Komisyon usulü tefecilik

Polis memuru, Orsan Ülgener aleyhine “finansal kiralama factoring finansman şirketleri ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasasına aykırı hareket suçu” ile ilgili de soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde Koca’dan temin etmiş olduğu çekleri başka bir şahsa verdiğini, bu çeklere karşılık İsmet Koca’ya komisyon olarak 900 TL’yi ya kendisinin ya da çekleri verdiği şahsın havale gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada çalıştığı bankadaki ofis masasının altında bulunan çöp tenekesinde komisyon karşılığı alındığına inanılan 3 adet çek yaprağı fotokopisi bulunarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının tefecilik yaptığı, ayrıca aranmakta olan şahıs ile bağlantısı olduğu yönünde tanık ifadesi temin edildiğini de açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs ve emare olduğunu kaydeden polis, 8 gün süre talep etti. Mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.