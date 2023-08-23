Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için sabaha kadar mücadele etti.

Yangın nedeniyle 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Terzioğlu Kampüsü tahliye edildi. Yangının dumanından etkilenen 4 kişinin ise tedavi edildiği açıklandı.

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale merkezde 12.54’te başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirildi. Diğer taraftan, alevlerin yaklaştığı Çamakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Terzioğlu Kampüsü için tahliye emri verdi.

Yangın nedeniyle 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı.

Yangına 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, bin 100'e yakın personelle müdahale edildi. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı AFAD Başkanı Okay Memiş ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgeye hareket etti.

Gazetemiz yayıma hazırlandığında yangın söndürme çalışmaları devam ediyordu.

