50 liralık zam

On kiloluk ev tipi tüp gaza 50 TL zam yapıldı. 19 Temmuz’dan beri 285 TL’ye satılan tüp gaz, dünden itibaren 335 TL oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre, denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatlarında artış oldu. Emirname, dünden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre, D Sınıfı Akaryakıt’ın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 335 TL'den fazla olamayacak. Diğer çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı ise KDV dahil 33.50 TL'den fazla olamayacak.

