Yaz sezonuna hazır olacak

Girne’nin gözbebeği Antik Liman’da tadilat çalışmaları sürüyor. Altyapı eksikliği, kaçak yapılaşma ve binaların restorasyonunu kapsayacak şekilde hazırlanan projeyle Antik Limanın yeniden hayat bulacak.

Altyapıya yönelik kanalizasyon, su, telefon ve elektrik şebekeleri tamamen yenilenirken, kaçak olarak nitelendirilen binalar yıkılacak.

Altyapının tamamlanmasının ardından ise zemin wash beton ve kumyalı taşı ile döşenerek.

Liman girişine acil durumlar için hidrolik bariyerler yerleştirilecek, binaların temizliği ve restorasyonu için de işlemler başlatılacak.

Bazı binalar üzerinde bulunan elektrik kabloları sökülecek, bina cephelerinde antik limanın dokusuna uygun taşlar kullanılarak güzel bir konsept yaratılacak.

Bina cephelerinde bulunan mevcut kapı, balkon, pencere ve diğer akşamları da eski dokusuna uygun ahşap olacak şekilde tasarlanacak

Yat ve balıkçı iskeleleri de yenilenecek

Proje kapsamında limanda bulunan yat ve balıkçı teknelerine ulaşım için yapılmış olan ahşap iskele de yenilenecek, yatların su ve elektrik besleme üniteleri de değişecek.

Girne Antik Limanda bulunan ve 6 ay boyunca iş yerini açamayacak olan iş yerlerine hibe yapılarak esnafın ayakta kalması sağlanacak.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, limanın yeniden hayat bulması için 1 Aralık 2022 tarihinde ilk kazmanın vurulduğunu, projenin yaz sezonu başlamadan 30 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesini öngördüklerini ifade etti.