Yaz tatili verimli geçiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen 2026 Yaz Atölyeleri ile LTB Çocuk Merkezi Yaz Dönemi Programı kapsamında çocuklara yönelik sanat ve teknoloji odaklı eğitimler devam ediyor.

2026 Yaz Atölyeleri kapsamında Ayhatun Ateşin'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen Sanata İlk Adım Atölyesi, Alashia İnn Sanat Atölyesi'nde çocukları sanatla buluşturuyor. Atölyede katılımcılar, temel sanat tekniklerini öğrenirken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyor.

Yaz Atölyeleri kapsamında Işın Barsakcı'nın eğitmenliğinde düzenlenen Lego Robotik Kodlama Atölyesi ise LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Çocuklar, robotik ve kodlama alanında temel bilgiler edinirken problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirecek uygulamalı çalışmalar yapıyor.

Rahme Mülazim'in eğitmenliğinde düzenlenen Sanat Atölyesi de Lefkoşa Çocuk Merkezi'nde sürüyor. Atölyede çocuklar, çeşitli sanatsal etkinliklerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirme imkânı buluyor.

