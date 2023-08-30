4 ayda bitirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkenin en büyük sorunlarından biri olan kaçak iş gücünü önlemek için mücadele başlattıklarını kaydederek, “4 ay gibi kısa sürede kaçak iş gücünü sıfırlama noktasına getirmek için ciddi bir siyasi irademiz var” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabulünde çalışma yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaçak iş gücünün önüne geçmek için bir kurul oluşturulması talimatı verdiğini açıklayan Gardiyanoğlu, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında toplanacak kurulda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve Polis Genel Müdürlüğü’nden birer temsilci olacağını söyledi.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, “Bu kurul, ülkeye gelecek işçiler için standartları belirleyecek. Bakanlığımıza günlük onlarca ön izin talebi geliyor. Bu konudaki süzgeçlerin artırılması gerek…” dedi.

Genç iş insanlarına yönelik özel teşvik hazırlanması için talimat verdiğini de açıklayan Bakan Sadık Gardiyanoğlu, özellikle 25-35 yaş arasındaki genç iş insanları için paket hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla eylül ayından başlayarak 10 ay süreyle sektörlere teşvik primleri vermeye devam edeceklerini kaydeden Gardiyanoğlu, istihdamı koruma, kayıt dışılığın önüne geçme, iş yaşamını bir nebze de olsa rahatlatabilme hedeflerine dikkat çekti.

Deniz: İşbirliğine hazırız

İlk sözü alan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gardiyanoğlu’na görevinde başarı diledi.

Hükümetin Sosyal Sigorta işveren prim desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden Deniz, prim desteği alan işletmelerin işçi çıkaramadığını, bunun da istihdamı koruduğunu söyledi.

Bu uygulamanın kayıt dışılığın önüne geçmesi için de önemli olduğunu kaydeden Turgay Deniz, prim desteğinden yararlanacak işletmelerin tüm yatırımlarını eksiksiz yatırmak zorunda olduğunu anımsattı.

Deniz, iş dünyası olarak bu desteğin eylül ayından itibaren yeniden verilecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Ticaret Odası’nın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma barışının sağlanması ve özellikle işsiz KKTC vatandaşlarının reel sektöre kazandırılması konusunda iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.