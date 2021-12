Yazık oldu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın akaryakıtını karşılayan Alpet ve K-Pet şirketleriyle hükümet arasındaki ‘fiyat krizi’ yüzünden, Kuzey Kıbrıs ‘savaş günlerini’ andıran bir durumla yüzleşti. Son 3 günde benzin istasyonlarında uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar yaşananlara isyan etti “böylesi bir yönetim anlayışı olamaz” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, akaryakıt sorunu yüzünden acil işleri dahi yapamadıklarını söylerken, çok sayıda işletme sahibi ‘dağıtım’ ve ‘tahsilat’ konularında sıkıntı yaşandığını, bu durumun ekonomiye de zarar verdiğini belirtti. Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bazı akaryakıt bayilerine telefon açarak “Öncelik güneyden gelenlere değil KKTC araçlarına verilsin” şeklinde uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Diyalog muhabirinin sorusunu yanıtlayan Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal “Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun birliğimize herhangi bir başvurusu olmamıştır. Böyle bir uygulama söz konusu değildir” dedi.

Bakanlar Kurulundan önemli karar

Öte yandan Bakanlar Kurulu, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü"nü onayladı.

Karara göre, fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

Ne dediler…?

Özdem Denizkurdu

“Yakıt almak için Dikmen’den Lefkoşa’ya geldim. Dikmen’de iki tane istasyon var ikisinde de yakıt bulamayınca Lefkoşa’ya geldim. Burada da benzin bulamamış olsaydım geri köye dönmeye benzin yoktu. Bu zamanda böyle bir kaosun yaşanması kesinlikle doğru değildir.”

Hasan Aguş



Sabah 07.00’den beri benzin arıyorum. Aracımın benzini bitti yolda kaldım ve 09.00’da işe gidebildim. Şu an şişelerle aracıma benzin götürüp eşimi işten almak için Demirhan’a gideceğim. Bu yaşanan yakıt krizi ikinci kez yaşanıyor. Resmen paramızla rezil oluyoruz.”Mustafa Pakistan“Yakıt almaya geldik ancak henüz satışa başlamadıkları için sırada bekliyoruz. Biz Girne’de mazot bulamadık diye Lefkoşa’ya yakıt almaya geldik. Bu yaşanan çok kötü bir durumdur. Eğer bugün de yakıt gelmemiş olsaydı tüm işlerimiz aksayacaktı. Burada da yakıt bulamasaydık Girne’ye geri dönecek yakıtımız yoktu burada kalacaktık.”Mustafa Dağgül“Yakıtla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ben taşımacılık yapıyorum ve bugüne kadar bir otobüsten çektik diğerine aktardık birinden çektik diğerine aktardık ve Cuma’ya kadar öğrencileri okullarına taşıdık. Bugün de yakıt gelmemiş olsaydı Pazartesi taşımacılık da durmuş olacaktı. Bir iki gün daha bu iş sürse araçlar yollarda kalacaktı. 23 Ocak tarihine kadar zam yapılmayacak denildiği için dövizdeki artış nedeniyle tedarikçi firmaların dağıtımı kısarak bilinçli bir şekilde bu kaosu yarattı diye düşünüyorum. Bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi ve fiyatların da fahiş fiyatlara olmaması için çalışmalarını istiyoruz.”Serhan Aliusta“Bir firmada dağıtımcıyım ve yakıtın geldiğini duyunca araçlarımıza yakıt almak için geldik. Müşterilerimize siparişlerini götürebilmek adına sıraya girdik. Bu yaşanan krizi ikinci kez görüyoruz ve kısacası rezillik çekiyoruz. Bugün yakıt gelmemiş olsaydı bu kaos daha da büyüyecekti.”Mehmet Sait“Aracıma benzin almaya geldim ve aracımın yakıtı burada bitti. Şu an burada yakıt bulamazsam aracım burada kalacak. Yakıt geldi dediler ancak henüz satışa başlamadılar. Tankerler istasyonlara ikmal yapıyor ve onun bitmesini bekliyoruz. Bir yandan yapılan zamlarla nasıl geçineceğimizi düşünürken şimdi de benzin bulamazsak işe nasıl gidip para kazanacağız diye düşünüyoruz. Ben asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum. Her şeyi dövize endeksli diyerek arttırıyorlar üzerine bir de böylesi rezilliklerle karşılaşıyoruz ve daha da fazla stres yaşıyoruz. Her şey çığırından çıktı. Ben ilk defa böyle rezil bir durumla karşılaşıyorum.”