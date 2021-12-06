‘Her krizi yönetiriz’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ocak 2022 hedeflerinin çökmüş ekonomiyi ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Özersay, HP’nin hükümette bulunduğu süre içerisinde yaşanan her krizi yönetmeyi bildiğini, çıkış planlarının hazırlanmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

HP Ocak ayında yapılacak erken seçime yönelik vizyon belirlemek için toplandı.

“Halk Odaklı Siyaset” isimli “HP Seçim 2022 Strateji Toplantısı” Girne’de gerçekleştirildi.

HP’den verilen bilgiye göre, toplantıda, 2018 yılından bugüne kadar olan sürede çeşitli konularda üzerine ortaya konulan politikalara ilişkin görüş ve düşünceler gözden geçirildi, bazı konulara ilişkin yeni fikirler ortaya konurken bazı konularda güncellemeye gidildi.



Özersay, HP’nin hükümette bulunduğu süre içerisinde yaşanan her krizi yönetmeyi bildiğini, çıkış planlarının hazırlanmasına önemli katkılar sağladığını anlattı.Özersay, Halkın Partisi’nin Ocak 2022 hedefinin; “kriz yönetemeyen hükümetler yüzünden diz çökmüş ekonomiyi ayağa kaldırarak, halkın sıfırlanan alım gücünü kademeli bir şekilde yükseltmek” olacağını ifade etti.Genel Başkan Özersay, “Halk odaklı siyasetin tek kazananı halk olacaktır” dedi.Halkın alım gücünü artıracak ekonomik tedbirlerin çok farklı alanlarda mevcut olduğunu, ancak konjonktürden bağımsız olarak uygulanamayacağını dile getiren Özersay, krizleri fırsata çevirebilmeleri durumunda ekonomik alanda da çıkış yolunun mümkün olduğunu ifade etti.