Merit Yeşilova zirveden kopmadı 0-1

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Hakan Gök

BÜY: Erdoğan, İbrahim, Ekrem, Hasan, Doğan (Yusuf), Mustafa Yorulmaz, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (Mehmet), Hüseyin, Onur ((Hürcan (Osman))

Merit A. Yeşilova: Kemal, Emin (Memduh), Mejdi, Aksel (Mehmet), Bayram, Eyüp (Volkan), Ömer, Vakkas, Gökhan, Mustafa, Billy Mehmet

Gol: 27. Dk Billy Mehmet (MAY)

AKSA Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Merit Alsancak Yeşilova, ligin dibine demir atmış Baf Ülkü Yurdu karşısında 1-0 galip gelerek zirve mücadelesini sürdürdü.



Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.27. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Billy Mehmet’in vuruşlunda top filelere gitti ve Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Merit Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğünde tamamlandı.Maçın ikinci yarısında iki takımın da karşılıklı atakları gol atmakta etkili olamayınca maç Merit Alsancak Yeşilova’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 25’e çıkarırken Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kaldı.