Rum lideriyle konuştu

Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansında Rum tarafının heyetinde yer alan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşı ve dönemin Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, konferansta meydana gelenler konusunda Fileleftheros gazetesine bir demeç verdi.

Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konferans çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşme konusunda ise şunları kaydetti:

“Başkan o günün gecesinde önerilerini verdiğinde, konferanstan çıkarken tesadüfen Sayın Çavuşoğlu’yla karşılaştı. Bu görüşmede Türkiye’nin niyetinin ne olduğunu ve garantiler konusunda nereye kadar varabileceğini araştırdı. Çavuşoğlu ise kendisine, Türkiye’deki darbenin bir yıl akabinde, milliyetçiliğin yükselişte olduğu bir dönem olduğunu, o yüzden şu anda Kıbrıs sorununda taviz verme gibi bir durum olmadığını söyledi.”

Eide’nin rolü

Dönemin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin, Guterres çerçevesini çarpıtmaya çalıştığını ve çerçeveden Güzelyurt’a (Morfu) yapılan atfı silip çıkardığını da iddia eden Papadopulos, Eide’nin yüz tane engel kayda geçirmesine rağmen, yıldızların Kıbrıs sorununun çözümü için aynı hizaya geldiğini söylediğini anımsattı.



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 10:59

Papadopulos, Eide’nin Kıbrıs sorununu çok iyi bilen kişilerden biri olduğunu, ancak çoğu kez sorunların kolayca aşılacağını düşünerek “pembe bulutların içerisinde yaşadığını” da ifade etti.Anastasiadis ile Çipras arasında bir anlaşmazlık yaşandığı konusunda ise Papadoulos şunları söyledi;“Akşam yemeğinden önceki gece, konferansın yapıldığı binanın koridorlarda, Türkiye’nin garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılmasını kabul etmesi halinde, geriye kalan meselelerin çözülmesine zaman tanınması için, stratejik bir anlaşmaya gidebileceğimize dair bir tartışma vardı. Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları askeri birlikler konusunda yetkilendirilmiş değildi ve garantiler ile müdahale hakları konusunda anlaşmaya varılsaydı, askeri birliklerin nihai sayısı konusunda anlaşmayı imzalamak için Başbakanların gelmesi gerekecekti. Görüşme başladığında, BM Genel Sekreteri, ya Türkiye’nin garantilerin kaldırılması konusunda hareket etmeye hazır olduğunu anladığı için, ya da iki kez söylediği üzere, Türkiye'nin tezini yanlış anladığı için Başbakanların gelmesini söyledi. Bütün gece bu konu tartışıldı (yani garantilerin kaldırılması) ve hem Kıbrıs Rum kesimi hem de Yunan tarafı Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul edip etmediği konusunda izahat istediler. Akşam yemeği esnasında bir ara verildiğini ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, oraya gidebilmesi için Türkiye’nin tezini yazılı olarak vermesini yeniden istediğini biliyorum. Dolayısıyla BM Genel Sekreteri de Türkiye’nin tezini anladığı şekilde kayda geçirmeye çalıştı ve garantiler ile müdahale hakları konusundaki ‘review’ tezi de burada ortaya çıktı”.