Kafalar karıştı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rumlara satış yapılmasını durdurduklarını söylerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Güney Kıbrıs yönetiminin kuzeyden benzin alanlara para cezası verilmesini eleştirdi. Rum hükümetinin amacının kuzeyin ekonomisini çökertmek olduğunu söyleyen Tatar, KKTC'den satın alınan çeşitli ürünlere de sınır kapılarında el konulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lokmacı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekerek, alınan tedbirlerle pandemi sonrasında ekonomik kalkınmanın yeniden hız kazanacağını ifade etti.



Rum Yönetimi'nin son günlerde KKTC ekonomisini çökertebilmek için yeniden harekete geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:“Dünyayı etkisine alan ve ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen, Rum Yönetimi KKTC'de Rum tarafına göre daha ucuz olan ürünleri satın alan kendi vatandaşlarına para cezaları uygularken, KKTC'den satın alınan çeşitli ürünlere de sınır kapılarında el konulmaktadır. Bunun yanı sıra Rum taksicilerin KKTC’ye geçişleri ve geri dönüşlerinde benzin depoları kontrol edilmekte, KKTC'den benzin satın aldıkları tespit edilen taksicilere de ağır para cezaları uygulanmaktadır. Rum Yönetimi'nin kendi vatandaşlarına yönelik bu tür uygulamalarının ana hedefi ise KKTC ekonomisini, çarşısını ve esnafını çökertmeye yöneliktir. Rum Yönetimi'nin bu tür uygulamalarına yönelik olarak da gereken girişimlerde bulunacağım.”

Açık pazarı da ziyaret etti

Öte yandan Tatar, Lefkoşa açık pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Haziran ayında vatandaşların hizmetine açılan yeni açık pazar yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak esnafla görüştü, esnafın sorunlarını dinledi.