Örnek adım

Dedeman Hotels & Resorts International, çevresel etkileri yönetmek, karbon emisyonunu azaltmak, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek amacıyla, CK Enerji ile iş birliğine giderek yurt içi otellerinin tamamında tüketilen elektriğin, yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefini hayata geçirdi.

Dedeman, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen Türkiye’nin ilk turizm markası oldu.

Küçükyıldız: Çeşitli projeler üretiyoruz

Dedeman Hotels & Resorts International Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Serdar Küçükyıldız “İklim krizinin etkilerini her yıl çok daha ağır hissediyor, dünyamız için sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli projeler üretiyoruz. CK Enerji ile yaptığımız anlaşmamızla birlikte otellerimizde kullanmış olduğumuz elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından alıyor olacağız. Aldığımız bu karar ile tüm yurtiçi otellerimiz, uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikasyon sistemi olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı (I-REC) almış oldu. Dedeman Hotels & Resorts International olarak, fosil yakıt, doğal gaz, kömür gibi kaynaklardan üretilen elektriğin karbon salınımını yüzde 99’un üzerinde azaltmış olma hedefimizin yanında, yıllık 20 milyon KWh’yi bulan elektrik tüketimimizin tamamını yeşil enerji kaynaklarından karşılayacağız.

Öztürk: Kaybedilecek zamanımız yok



CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk de şunları ifade etti:“Küresel iklim krizi artık kaybedilecek zamanımız kalmadığını gösteriyor. Türkiye’de enerji sektörünün öncü kuruluşu CK Enerji olarak biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği çerçevesinde Dedeman Hotels & Resorts International, otellerinin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren I-REC sertifikasını aldı.”