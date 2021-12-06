Eğlence zirve yaptı

Merit Royal Hotel içinde, müdavimlerini keyifli gecelerde ağırlayan Maxim Royal, 6’ncı sezonu Ayşegül Zaim’le açtı.



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:19

Geçtiğimiz yıllarda birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapan Maxim Royal, bu kış sezonunda da Girne gecelerinde adından söz ettirmeye hazırlanırken, Zaim’le bir kez daha konuklarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşan Ayşegül Zaim büyük ilgi görürken, repertuvarıyla dinleyicilerinden tam not aldı.Şarkılarının neredeyse tamamını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Ayşegül Zaim, enerjisi ve esprileriyle de büyük alkış aldı.