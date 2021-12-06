Hedef 40 bin turist

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizmde 2022 yazı sezonunu planlamaya başladıklarını; en büyük atağı Azerbaycan’la yapacaklarını; çok büyük bir pazar olan Çin’le ilgili de bir çalışmaları olduğunu açıkladı. Aktunç, “Bu yıl kış turizmi kapsamında toplam 30-40 bin civarında turist ülkeye gelmiş olacak” dedi.

Aktunç, başarılı olurlarsa 2022’nin yaz aylarında Çinli turistlerin de KKTC’ye geleceğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Aktunç, bu yıl kış turizminin Eylül ayı sonunda başladığını 15 Kasım’da ise son uçağın geldiğini kaydetti; pandemiden dolayı verilen 3 aylık aranın ardından 2. etabın ise Şubat’ta başlayacağını belirtti.

2019’da Ekim’de başlayan ve aralıksız Mart ayına kadar devam eden sezon boyunca yaklaşık 100 bin misafirin ülkeye geldiğini kaydeden Aktunç, bu yıl verilen aradan dolayı rakamın düştüğünü belirtti.

Aktunç, 2019’da kış turizmi süresince 1 milyon civarında kişinin müze ve tarihi yer gezdiğini; bunun ülkeye önemli bir ekonomik katkı sağladığını belirtti.



Kışın adayı ziyaret eden turistlerin çoğunlukla Almanya’dan, bir kısmının da Norveç ve Finlandiya’dan geldiğini belirten Aktunç, otellerdeki doluluk oranının bu yıl yüzde 50 civarında olduğunu ve bu rakamın 2020’ye göre daha iyi; 2019’a göre daha kötü olduğunu söyledi.Önümüzdeki yaz sezonu ve 2022’yi de planlamaya başladıklarını da dile getiren Aktunç, en büyük atağı 2011 yılından beri KKTC’nin herhangi bir turizm aktivitesi olmayan Azerbaycan’la yapacaklarını kaydetti.

Çin pazarıyla ilgili bir çalışmamız var

Bu ay Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette TC’li yetkililerle 2022’nin tanıtım ve pazarlaması konusunda bir protokol imzalayacaklarını açıklayan Aktunç, İskandinav ülkeleri, İngiltere ve Almanya pazarlarına yeni pazar ekleme konusunda çalışmaları olduğunu belirtti.

Çok büyük bir pazar olan Çin’le ilgili de bir çalışmaları olduğunu belirten Aktunç, başarılı olurlarsa 2022 yaz aylarında Çinli turistleri de KKTC’de göreceklerini söyledi.

Yerli istihdam önemli

Şu an otel çalışanlarının yüzde 80’inin ikinci ülke vatandaşı olduğunu belirten Aktunç, maaşlarını aldıklarının ertesi günü parayı yurt dışına ailelerine yolladıklarını dile getirdi. 2019 yılında turizmin, ülke cari açığının yüzde 63’ünü kapadığını, ancak çalışanlar maaşlarını yurt dışına yolladıklarından bu oranın 30 -40’lara düştüğünü söyleyen Aktunç, bunun yerli istihdamın önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Göreve atanır atanmaz Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi’ni (OTEM) canlandırmak konusunda çalışma yaptıklarını, barista ve garsonluk kursu açtıklarını kaydeden Aktunç baristalık kursunun dolup taştığını garsonluk kursuna ise tek kişinin başvurmadığını anlattı. Turizm ve hizmet sektöründe asgari ücretin çok üzerinde maaşlar verildiğini, “mutlu çalışan mutlu müşteri, mutlu müşteri de mutlu patronu getirir” anlayışıyla hareket edildiğini kaydeden Aktunç, şu an turizm- hizmet sektöründe asgari ücretin çok üzerinde maaşlar verildiğini, ancak çalışanın çalıştığı saatlerde verimli olmasının beklendiğini dile getirdi.