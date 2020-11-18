Rum liderden yanıt gecikmedi: Gerçek değil

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın TRT World Kanalına verdiği röportajda söylediği "Anastasiadis, yaptığımız görüşmede iki devletli çözümü dışlamadı" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını söyleyerek sert tepki gösterdi. Rum Başkanlık Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis "Kendisi ile yaptığımız görüşme boyunca benim duruşum aynıydı. Bu da iki taraf arasında bugüne kadar sağlanan uzlaşılar, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB'nin prensiplerine uygun olan çözümdür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar ile 4 Kasım günü yaptığı görüşme sırasında, Tatar'ın gündeme getirdiği iki devletli çözüm modeli önerisini sadece reddetmekle kalmadığını ifade eden Anastasiaidis, "kendisi ile bunu tartışıp ona istediği çözüm modelinin uluslararası toplum nezdinde, özellikle AB ve BM'de hiç kimse tarafından kabul görmediğini anlattım. Dolayısıyla Sayın Tatar'ın görüşme ile ifadeleri sadece gerçek dışı değil, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin almayı düşündüğü yeni inisiyatifle ilgili şüphe yaratacak niteliktedir" diye konuştu.

Anastasiadis "Türkiye ve Sayın Tatar'a son kez sesleniyorum ve diyorum ki Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak, uluslararası hukuka uygun, iki taraf arasında bugüne kadar anlaşılan uzlaşılar, üst düzey anlaşmalar, BM kararları ve parametreleri yönünde, AB değer ve prensiplerine uygun, Kıbrıslı Türk ve Rumların yararına olacak bir anlaşma ile mümkündür gerçekleri çarpıtarak değil" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 12:35