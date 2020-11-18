Huzurlu  geleceğin  formülü

Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Kasım Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC'yi ziyaret ettiklerini anımsattı.

Kıbrıs Türklüğünün tarihi bir günü heyecanla yaşadığını belirten Bahçeli, bu ziyaretin mana ve mesajının zamanlama itibariyle hem anlamlı hem de güçlü olduğunu kaydetti.

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, "Kıbrıs bizim için milli bir meseledir. Hiçbir şart altında tavizi olmaz, dönüşü olmaz, ihmali olmaz, ihlali olmaz, teslimi ise asla düşünülemez. KKTC, Türkiye için yalnızca bir siyaset veya strateji konusu değildir. Bundan daha fazlası olan hayat memat, var oluş, yok oluş konusudur. KKTC’nin güvenliği demek Türkiye’nin güvenliği demektir. KKTC’nin bağımsızlığı Türkiye’nin bağımsızlığıyla eş anlamlıdır." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklüğünü görmezden gelmesinin, taleplerini ağırdan almasının, egemenlik çıkarlarına karşı on yıllardır üç maymunu oynamasının "sakat ve yanlı bir bakış" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Şayet demokrasinin ilkelerini turnusol kâğıdı gibi Kıbrıs tarihinin üzerine koyarsak, kimin anti demokratik, kimin faşist, kimin düşmanca muamele ve münasebet içinde olduğunu herkes görecektir." değerlendirmesini yaptı.

46 yıldır hayalet şehir olan Kapalı Maraş’ın, çok yerinde bir kararla sahil kesiminin açılmasının ve burayı ziyaret etmelerinin, konuya muhatap ve müdahil çevrelerin tepkisini çektiğini dile getiren Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Nitekim rahatsız olanların sicilini, itiraz edenlerin cibilliyetini incelediğimizde ne kadar doğru, ne denli isabetli bir iş yapıldığı hakikaten gözler önüne serilecektir. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan’dan mı izin alacaktık? Biz 46 yıldır kilitli olan Maraş’ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell’den mi vize isteyecektik? Bu şahsın, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, BM Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif yoktur' sözlerini ciddiye mi alalım, boyun mu eğelim? 'Pardon yanlış oldu, bu defalık maruz görün' korkaklığını mı seslendirelim? Ne zamandan beri BM Güvenlik Konseyi Türk milletinin iradesinin önüne ve üstüne çıkmıştır? Ada’da yaşayan halklar bellidir. O halde AB’nin kaşıntısı, ileri sürdüğü bahanelerin asıl gayesi nasıl yorumlanmalıdır?

"Kıbrıs’a baktığımızda sadece Türk’ü görürüz"

Bahçeli, "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir. Nitekim egemen ve eşitlik temelinde iki devletli çözüm yegâne yoldur." diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’deki haklarından ödün vermeyeceğini, Kıbrıs Türklüğünün Doğu Akdeniz’den dışlanamayacağını, uzak tutulamayacağını belirtti.