Yeni fiyatlar açıklandı

Bakanlar Kurulu, İş Yasası kapsamında düzenlenen harçlara zam geldi. Karar kapsamında; iş yeri tescilinden hizmet akdine, kaldırma cihazlarından asansöre kadar pek çok harcın fiyatları yükseldi. Zamma ilişkin karar, 17 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklanan eski ve yeni fiyatlar şöyle:



Tescil ve Hizmet Akdi

İş yeri Tescili (inşaat Hariç) 210 TL’den 525 TL’ye

inşaat Tescili 180 TL’den 450 TL’ye

Hizmet Akdi (Set 3 Adet) 100 TL’den 250 TL’ye

işçi Kartı (Set 3 Adet) 40 TL’den 100 TL’ye

Genç Kişi Hizmet Akdi 6 TL’den 60 TL’ye



Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kap imal izni 270 TL’den 675 TL’ye

Basınçlı Kap Montaj veya Tadilat izni 270 TL’den 675 TL’ye

Buhar Kazanı işletme izni 180TL’den 450 TL’ye

Basınçlı Hava Deposu işletme izni 200 Lt Kapasiteye Kadar 11 O TL’den 275 TL’ye

Basınçlı Hava Deposu işletme izni 201-400 Lt Kapasite Arasında 145 TL’den 362,50 TL’ye

Basınç ı Hava Deposu İşletme izni 400 Lt’den Büyük Kapasitede 180 TL’den 450 TL’ye

Buhar Deposu işletme izni 90 TL’den 225TL’ye



Kaldırma Cihazları ve Aksamları

Kaldırma Cihazları imal izni 270 TL’den 675 TL’ye

Kaldırma Cihazı Montaj veya Tadilat izni 270 TL’den 675 TL’ye

Vinç İşletme izni, Kapasitesi 1000 Kg’a kadar 110 TL’den 275 TL’ye

Vinç İşletme izni, Kapasitesi 1001 – 3000 Kg Arası 145 TL’den 362,50 TL’ye

Vinç etme izni, Kapasitesi 3000 Kg’dan Fazla 180 TL’den 450’TL’ye

Kaldırma Aksamları şletme izni 90 TL’den 225 TL’ye

Forklift işletme izni 180 TL’den 450 TL’ye

Kollu Garaj Vinci İşletme izni 90 TL’den 225 TL’ye

Palanga işletme izni 90 TL’den 225 TL’ye

Araba Kaldırma Asansörü iş etme izni 90 TL’den 225 TL’ye



Yük ve Yolcu Asansörü

Asansör imal izni 270 TL’den 675 TL’ye

Asansör Montaj veya Tadilat izni 270 TL’den 675 TL’ye

Asansör işletme izni 180 TL’den 450 TL’ye

Asansör Ön izni 90 TL’den 225 TL’ye



Basın İş Yasası

İşyeri Kurma veya Devralma Kaydı (Tescil) 50 TL’den 125 TL’ye

Hizmet Akdi 1 O TL’den 25 TL’ye yükseltilmesine karar verildi.