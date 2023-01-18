Dolabı karıştırırken yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta eski sevgilisinin evine giden Osman Akın, bahçede tartıştığı genç kadının kolunu sıkarak darp etti. Polis tarafından aranan Osman Akın, bir gün sonra yine aynı eve gitti, camdan içeri girdi, dolap ve çekmeceleri karıştırdığı esnada eski sevgilisi tarafından fark edildi. Polis tarafından tutuklanan Osman Akın, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkut Metehan Bertis, zanlının, 11 Ocak 2023 tarihinde, saat 20.15’te, eski sevgilisi olan D.A. isimli kadının evine giderek, bahçe içerisinde tartıştığı esnada genç kadının kolunu sıkarak darp ettiğini açıkladı.

Zanlının, aranan şahıs ilan edildiğini ve 12 Ocak tarihinde yine aynı eve giderek, pencereden içeri girdiğini ve dolap ile çekmeceleri karıştırdığı esnada, D.A. tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Ocak’ta yakalandığını ve hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdmeli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.