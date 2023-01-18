Cesarete bak

Merkezi Cezaevinden Lefkoşa mahkemesine çıkarılmak üzere getirilen tutuklu İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere Muhammet Dindar tarafından polise teslim edilen yiyecek ve içeceklerin olduğu poşette meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 99 adet uyuşturucu hap bulundu. Yapılan tespit üzerine Dindar ile suçla bağlantılı Seher Tualp ve Fırat Tualp da gözaltına alındı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Polis memuru Ozan Özder, Muhammet Dindar’ın 16 Ocak 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Merkezi Cezaevi’nden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere görevli memura içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı.

Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı Muhammed Dindar’ın hapları Seher Tualp’tan 100 adet olarak aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, tutuklanan Seher Tualp’in ise hapları zanlı Fırat Tualp’ten aldığının belirlendiğini anlattı. Fırat Tualp’in İngiltere’den 250 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ithal ettiğini ve tümünü içtiğinin tespit edildiğini de belirtti. Polis, zanlının Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan 18 adet hap daha bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Fırat Tualp’in Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uyuşturucu tedavisi gördüğünü ifade eden polis, evinde ele geçirilen hapların hastaneden tedavisi için aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.