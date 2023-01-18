Güneyden ithal

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kilit Operasyonu sonucu, KKTC’ye geçiş yapmak isteyen Kemal Saraç’ın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 100 kokain ele geçirildi. Saraç ile araçta yolcu olarak bulunan Beyza Emirzade gözaltına alındı. Her iki zanlının evinde arama yapılırken, Kemal Saraç’ın tasarrufunda 340 hintkeneviri, 16 gram kokain, bir adet tabanca ve toplam 55 adet canlı mermi ele geçirildi. Beyza Emirzade’nin evinde ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi. Polis, zanlıların uyuşturucu madde, silah ve mermileri güneyden aldıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Metehan’da operasyon

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 16 Ocak 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Metehan Sınır Kapısında düzenlenen Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan MY 551 plakalı araçla giriş yapan Kemal Saraç ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Beyza Emirzade’nin tarasarrufunda 100 gram kokain bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Kemal Saraç’ın ikametgahında yapılan aramada ise Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Beyza Emirzade’nin evinde ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlı Kemal Saraç’ın uyuşturucu maddeleri, tabanca ve mermileri Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığını ve ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, emarelerin incelenmesi ve Kemal Saraç’ın ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, her iki zanlının da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

