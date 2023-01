‘Ayaklarımızın üzerinde duyuyoruz’

Lefke Belediyesi’nin üçüncü kez seçilen Başkanı Aziz Kaya, 2014 yılında göreve geldiğinde Belediye'nin mali durumunun iyi olmadığını, son 8 yılda 70 milyon TL civarında borç ödediklerini söyledi ve “Şu an ayakları üzerinde duran bir belediye var” dedi.

Kaya, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Belediye’nin mali durumu ile ilgili bilgiler aktaran Aziz Kaya, ilk kez göreve geldiği 2014 yılında ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Belediye Başkanlığı öncesinde 8 yıl Belediye Meclis Üyeliği görevinde de bulunduğunu, bu nedenle de sorunlara vakıf olduğunu kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

“Lefke Belediyesi, 2015’in Ocak ayında sosyal sigortalara, 2016’da ise ihtiyat sandığına güncel olarak yatırımlarını yapmaya başladı. Daha sonra zaten bu yasalaştı ve yatırmazsanız devlet katkısından kesiliyor.

Bugüne kadar 70 milyon TL civarında bir borç ödendi, azaltıldı. Şu an için Lefke Belediyesi’nin borçlar konusunda bir sıkıntısı yok. İki-iki buçuk yıl kadar bir süre içerisinde geçmişe dönük sigorta borçları tamamen ödenmiş olacak, 4 yıl içerisinde de ihtiyat sandığı ödemeleri tamamlanacak. Bunlar hep taksitlendirilmiştir, Devlet katkısından kesilerek ödenmektedir. Dışarıya yani esnafa ciddi borçlar vardı, şu an bununla ilgili bir sıkıntı yok. Araçlar çok yetersiz ve kötü durumdaydı. O günden bugüne yetersiz de olsa bu konuda da yol alındı. Şu an için ayakları üzerinde duran bir belediye var, mali açıdan çok fazla bir sıkıntısı yok.”

Devletin belediyelere ödediği katkıda 2018-2022 yılları arasında ciddi bir gasp yaşandığını ifade eden Kaya, “Bu yıl hak ettiğimiz rakam ortaya çıkıyor. İki buçuk katı gibi bir artış yansıttılar bütçede yerel gelirlere...” dedi.

Turizmin bölgeye yansıması az

Lefke’nin turizm alanında en çok değere sahip bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Aziz Kaya, bu değerin bölgeye yansımasının ise az olduğunu kaydetti. Turizmin bölgeye yüzde 5 oranında bir yansıması olduğu bilgisini veren Kaya, belli çekim merkezleri yaratmanın şart olduğunu vurgulayarak, bunun için projeler ürettiklerini kaydetti. CMC hamamları, Sahil Yolu Projesi gibi güzel projeleri olduğunu anlatan Kaya, bunların pandemi ve ekonomik sıkıntılar gibi noktalarda takılıp kaldığını da söyledi.

2014-2018 dönemi ile 2018-2022 dönemini kıyaslayan Kaya, “Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerde çok ciddi bir gerileme oldu. Hibe edilen kaynaklar durduruldu. Bu işlerin hepsi belediyenin öz kaynakları ile yapılabilecek işler değil maalesef...” diye konuştu.

Öncelikli projeler…

Yeni döneminde öncelikli projelerinin neler olacağının sorulması üzerine Aziz Kaya, “Yedidalga Halk Plajı’nın yenilenmesi, Kent Parkı Projesi ve Gemikonağı Sahil Projesi” yanıtını verdi.

Özellikle sahil projesine çok verdiğini söyleyen Kaya, bölgede artan genç nüfusa ve insanların sosyalleşebileceği alanların eksikliğine dikkat çekerek, sahil projesi ile bu eksikliğin giderileceğini anlattı.

Öte yandan, Lefke Belediyesi’ne ait tüm elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği 300 KWa’lık bir solar sistemi kurulması ile ilgili ihale sürecinin sonuçlandırıldığını aktaran Kaya, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve bölgeye iki yeni su deposu yapımı ve otomasyonunu da kapsayan projenin uygulamaya geçmesini beklediklerini söyledi.