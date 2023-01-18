Kıbrıs konusunda 3 önemli karar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye yönelik üç müjdeleri olduğunu söyleyerek; Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temin edileceğini, Derinya’da sosyal konut projeleri başlatılacağını ve KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanabilmesine yönelik sağlıkta sigorta sistemlerinin entegre edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Erdoğan ile yapılan görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Üç müjde verdi

Erdoğan’la yapılan görüşmenin ardından Oktay, Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Oktay ile Üstel görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, Başbakan Üstel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’ye yönelik üç müjdeleri olduğunu söyledi.

İki ülke sigorta sistemi entegre edilecek

“KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim” diyen Oktay, Kıbrıs’ta yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayanlar gibi yararlanma hakkı getirdiklerini belirtti.

Oktay, “Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir” dedi.

Derinya’da sosyal konut projesi

İkinci bir müjdelerini açıklayan Oktay, Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alarak, bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatacaklarını kaydetti.

Kablo ile elektrik temin edilecek

“Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz” diyen Oktay, bununla ilgili tüm hazırlıkların hükümet nezdinde devam ettiğini söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut işbirliğimiz ve Kıbrıs Türkü’nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC’nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkünü desteklemeyi sürdüreceğiz.”

İlerlemenin tam zamanıdır

Türkiye- KKTC güç birliğiyle, bölgede istikrar ve refahın, Türkiye yüzyılının şafağında Akdeniz’den yükselmesini istediklerini söyleyen Oktay, Üstel ve hükümet ortakları ile bu doğrultuda daha da ilerlemenin tam zamanı olduğunu belirttiklerini kaydetti.

2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hem projeler hem de mali çerçeve itibariyle bugüne kadar oluşturulan altyapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarladıklarını söyleyen Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceklerini ifade etti.

İşbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte ve uzun vadeli bir yapıda olmaya devam edeceğine vurgu yapan Oktay, 2023 protokolü hazırlıklarını en kısa sürede omuz omuza tamamlayarak kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Üstel: Çok önemli adımlar atılacak

Başbakan Üstel, de Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara’da Türkiye yetkilileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, davetlerinden dolayı da teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaklaşık bir saat süren "çok verimli ve samimi" bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Üstel, görüşme sonrasında çok önemli adımların atılması konusunda ortak kararlar ürettiklerini kaydetti.

Ayrıca heyetlerle yaptıkları temaslarda, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları ile alakalı, kısa, orta ve uzun vadeli projeleri gözden geçirme fırsatı bulduklarını dile getiren Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İşbirliği protokolünü de gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Hükümet görevine devam ediyor

Hükümetin, istikrarlı bir şekilde görevine devam ettiğini dile getiren Üstel, “sıkıntıları birer birer aşmaya devam ediyoruz. Anavatan Türkiye’mizden aldığımız güçle büyük ve önemli projeleri teker teker hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün hükümet ortaklarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantılarda yeni ve büyük projeleri de ele alma fırsatımız oldu. Çok kısa bir süre içerisinde bunları da halkımızla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 10:40