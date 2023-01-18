Santral yatırımı yapılmalı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan sorunlar gündemden düşmüyor. Meclisin dünkü toplantısında yine elektrik sorunu gündeme gelirken, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, elektrik kesintileri konulu konuşma yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kablo ile elektrik getirilmesi konusundaki açıklamalarına işaret eden Şahiner, konuyla ilgili rüşvet iddiaları olduğunu söyledi.

Kablo ile elektrik bedavaya alınacak olsa bile, alım garantili bir sözleşmede kws başına sadece 5 Dolar Cent’ten fazla kablo maliyeti olacağını dile getiren Şahiner, kablo ile "KKTC’ye elektrik gelecek de elektrik ucuzlayacak" sözünün bir yalan olduğunu, bunun karşılığında ise büyük bir rüşvet planı olduğunu iddia etti.

Şahiner, böyle bir adım atılmaya çalışılırsa konuyu mahkemeye taşıyacaklarını dile getirdi.

"Yatırım için para yoktur" sözünün yalan olduğunu da savunan Şahiner, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle geçtiğimiz dönemlerde kendilerinin de görüştüğünü, Türkiye’nin KKTC’ye enterkonnekte ile yatırım planı bulunmadığını belirtti.

Şahiner, zaten mevcut durumda Türkiye’de elektrik fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

AKSA’ya düşman olmadığını belirten Şahiner, ancak kendisinin AKSA’nın yarattığı maliyeti ya da tek taraflı kabloyla yaratılacak maliyeti Kıbrıs Türk halkının boynuna asmanın kul hakkı yemek olduğunu dile getirdi.

Şahiner, "Yapılması gereken ülkeye santral yatırımı yapmaktır" dedi.

Kıb-Tek’in artık MİK’ten muaf olmak ve ihalesiz alım yapmak istediğini söylediğini anlatan Şahiner, bunun yasa dışı olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, kendisine gelen bir duyuma göre bir elektrik hırsızlığı konusunun polise bildirilmediğini de kaydetti.

Taçoy: AKSA’yı memlekete getiren ben değilim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da söz alarak “AKSA’yı memlekete getiren ben değilim, ne de benim siyasi partimdir. AKSA’yı bu memlekete getiren bellidir. Yaptığınız anlaşmalar da bellidir” dedi.

Yasalara uymadan ülkede hiçbir adımın atılmayacağını söyleyen Taçoy, Şahiner’in bahsettiği hırsızlık konusunda Kıb-Tek yönetim kurulu üyelerini aradığını, 76 bin TL ceza kesildiğini ve konunun polise iletildiğini öğrendiğini ifade etti.

“Kul hakkını yiyenler, 2008’de imzaları atanlar yedi zaten” diyen Taçoy, “Eğer 2024 sonunda bu süre bitiyorsa bunun hesapları yapılır” dedi, ihtiyacın ileriki yıllara göre hesaplandığını söyledi.

European Green Deal’e göre ülkede yapılması gereken birçok iş olduğunu belirten Taçoy, bunlardan başta gelenlerinin enterkonnekte konusunun avantaj ve dezavantajlarına bakmak olduğunu belirtti, Güney Kıbrıs’ın enterkonnekte konusundaki çalışmalarına değindi.

Konuyla ilgili çalışmalarının tutanaklarda yer aldığını ifade eden Taçoy, enterkonnekte avantaj getirecekse bunun yapılması gerektiğini kaydetti "Tartışılması gereken hangi yöntemin ülkeye daha çok fayda getireceği olmalıdır" diye konuştu.

7 yıllık sürede yapılması gerekenlerin belli olduğunu, doğal gazın ülkeye gelmesinin şart olduğunu kaydeden Taçoy, güneş enerjisinden en fazla verim almak için yapılması gerekenlerin, enterkonnekte gibi konuların ele alınması olduğunu söyledi.

Meclis’in belki ayrı bir gündemle bunu ele alması gerektiğini söyleyen Taçoy, gençlerin geleceğinin de bunlardan yattığını ifade etti.

Planlarının tek bir yöntemle enerji sorununu çözmek olmadığını kaydeden Taçoy, çok yönlü bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Şahiner: Biz de getirmedik

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “burası yalan söyleme yeri değildir” dedi ve AKSA’yı getirenin CTP olmadığını, şirketin UBP-DP hükümeti döneminde ülkeye geldiğini, sözleşmeyi kendilerinin imzalamak durumunda kaldığını söyledi.

Yerinden söz alan Bakan Taçoy, "yalancı" ifadelerinin tutanaklardan çıkarılmasını istedi. Taçoy, hiçbir şekilde yalan söylenmediğini belirtti, iki sözleşmenin alınıp karşı karşıya konmasını istedi.