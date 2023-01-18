En gözde kent: Limasol

Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’nin verilerine göre; Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında taşınmaz mal satışlarından elde edilen gelir 6 milyar Euro’ya yaklaştı.

Alithia gazetesi Tapu Dairesi’nin verilerine dayanarak 2022 yılında, Güney Kıbrıs genelinde 22 bin 129 satış işlemi gerçekleştirildiğini ve bu satışların değerinin 5.85 milyar Euro olduğunu yazdı.

Habere göre en fazla satış, 2022 yılının son üç ayı içerisinde gerçekleştirilirken 1.7 milyar Euro değerinde 5 bin 883 satış işlemi yapıldı.

Satış değerleri ise, 2022 yılının ilk üç ayında 1.3 milyar; ikinci üç ayında 1.2 milyar; üçüncü üç ayında ise 1.6 milyar Euro şeklinde belirlendi.

En fazla satış işleminin, 6 bin 945 ile Limasol’da (2.86 milyar Euro) gerçekleştirildiğini yazan gazete bunu; 6 bin 237 ile Güney Lefkoşa’nın (1.2 milyar Euro) takip ettiğini belirtti.

Denizin içine kadar girdiler

Limasol, Larnaka, Ayia Napa’da marina civarındaki villaların fiyatı 2 milyon 800 bin Euro civarında. Bunun yanı sıra bir yatak odalı apartman dairelerinin fiyatı bir milyon Euro’nun üzerinde.

Rum emlakçılar, en fazla mülk satışının Limasol’da olduğunu belirtirken, zengin alıcılar arasında Rusların ve Çinlilerin geldiğine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 11:36